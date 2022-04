Rapper Asap Rocky detido no aeroporto de Los Angeles

O rapper Asap Rocky foi detido, esta quarta-feira, no aeroporto de Los Angeles.

A notícia é avançada pelo site TMZ, especializado em celebridades, e acrescenta que o músico foi detido no âmbito do caso de um tiroteio ocorrido em novembro de 2021.

Segundo documentos judiciais, citados pelo referido portal, em causa está um incidente, ocorrido em novrmbro de 2021, no qual o rapper terá disparado contra uma pessoa "entre três a quatro vezes", tendo atingido a alegada vítima na mão.



Recorde-se que o artista namora com Rihanna e o casal está à espera do primeiro filho.



Asap Rocky foi detido precisamente quando estava a sair do seu jato privado no movimentado aeroporto da 'Cidade dos Anjos'.