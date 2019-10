Rapper britânico compôs música para noiva dias antes de morrerem afogados na Zambujeira

Danny Johnson, o cantor de rap britânico de 34 anos que morreu afogado, juntamente com a sua noiva, no domingo passado na praia da Zambujeira do Mar, tinha feito uma música para dedicar à mulher.

Dirty D, como era conhecido no mundo da música no Reino Unido, fez uma canção que fala de amor para dedicar a Kim Fletcher no aniversário do ano passado. A música foi agora divulgada pelo site Stoke On Trent Live, depois de o casal britânico ter perdido a vida na praia portuguesa.

No tema intitulado de "She The One", Danny faz referência ao amor que sentia por Kim e deseja-lhe ainda um "feliz aniversário". "Feliz aniversário minha linda, mais um ano a ser abençoado contigo na minha vida. Amo-te Sempre", é apenas um dos excertos da música.

Recorde que o casal britânico morreu afogado na praia da Zambujeira do Mar. Os dois estavam a participar num retiro espiritual e iriam casar no próximo ano.



Kim Fletcher, uma professora de ioga de 33 anos, e o namorado Danny Johnson, de 34, perderam a vida depois de serem arrastados por um agueiro.

Família e amigos tentam agora juntar a quantia necessária para repatriar os corpos e ajudar financeiramente as duas crianças que ficaram órfãs - uma menina de 4 anos, filha de ambos, e outra de 14, fruto de uma anterior relação de Danny Johnson.O casal vivia em Stoke-on-Trent e a morte inesperada deixou a comunidade em choque.