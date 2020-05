‘Rapper’ escapa a choque de Ferrari contra autocarro

Um Ferrari 488 GTB ficou no último domingo com a frente toda destruída, depois de ter chocado em Westminster com um dos típicos autocarros vermelhos de Londres.

O acidente envolveu Swarmz, um dos ‘rappers’ britânicos do momento, tendo sido o próprio artista a publicar o incidente nas InstaStories do Instagram

Não ficou claro, no entanto, se o super carro avaliado em 300 mil euros lhe pertencia, nem se era ele quem estava ao volante.

Uma porta-voz da polícia metropolitana de Londres confirmou que uma equipa foi chamada às 13h50 ao local do acidente, na Northumberland Avenue, no quarteirão de Westminster. Do sinistro não resultaram quaisquer feridos ou detenções.

Vídeos entretanto publicados nas redes sociais mostram que o Ferrari 488 GTB colidiu contra a parte lateral do autocarro de dois andares.

A parte frontal, totalmente destruída, mostra a força do impacto, assim como os ‘airbags’ que dispararam de imediato.

Apesar de toda a parte de trás ter saído incólume do acidente, dificilmente o bólide será recuperado.

Salva-se o motor V8 biturbo de 3.9 litros, com 670 cv potência e 760 Nm de binário máximos, que poderá ser recuperado para outra carroçaria do super carro.