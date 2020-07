Rapper Kanye West anuncia candidatura à Presidência dos EUA

O rapper norte-americano Kanye West anunciou este sábado, Dia da Independência dos Estados Unidos, a sua candidatura à Casa Branca, depois de ter apoiado anteriormente o atual Presidente e candidato à reeleição, Donald Trump. Kanye, assim como a mulher, Kim Kardashian, são amigos de Trump e já foram ambos recebidos na Branca.

"Agora devemos cumprir a promessa dos Estados Unidos confiando em Deus, unificando a nossa visão e construindo o nosso futuro. Vou concorrer à Presidência dos Estados Unidos", anunciou o rapper nas redes sociais com o 'slogan' "Visão2020".





We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ! #2020VISION