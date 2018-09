Rapper Mac Miller morre aos 26 anos

Músico era ex-namorado de Ariana Grande. Esteve em Portugal no ano passado.

21:38

O rapper Mac Miller morreu, esta sexta-feira, aos 26 anos. O artista foi encontrado, já durante a tarde, por um amigo, em sua casa em San Fernando Valley, em Los Angeles, nos Estados Unidos.A polícia suspeita que a morte do músico se tenha devido a uma overdose.Mac Miller lutou durante anos com o vício das drogas, avança oO rapper era ex-namorado de Ariana Grande. A relação durou quase dois anos, entre agosto de 2016 e maio de 2018.Malcolm James McCormick, nome verdadeiro do artista, nasceu a 19 de janeiro de 1992 em Pittsburgh, no estado norte-americano da Pensilvânia.O quinto - e último - álbum de Mac Miller, Swimming, foi lançado a 3 de agosto de 2018.O artista atuou em Portugal duas vezes: no Rock in Rio, em 2014, e o ano passado no Sudoeste.