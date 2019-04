Rapper mata traficante enquanto este dormia ao lado da namorada

Taleb Hussain entrou na casa da vítima encapuzado.

Um rapper conhecido no YouTube, que se gaba de tráfico de drogas e estilo de vida luxuoso, foi condenado a prisão perpétua por ter esfaqueado e agredido com tacos de golfe até à morte o seu rival que dormia ao lado da namorada em Oxfordshire, Inglaterra.

Taleb Hussain, cujo nome artístico é Lemz, foi um dos cinco homens encapuzados que entraram na casa de Przemsyslaw Golimowski enquanto este dormia ao lado da namorada.



Imagens de videovigilância mostram-no a andar em direção à casa de Bedford. Com ele estavam Damien Rooney, 25 anos, Delpierro Mothersill, 20, Philip Mendy, 23, e Jamal Jeng, 21, que foram cúmplices do crime.



O rapper foi preso em Birmingham após a sua impressão de sangue ter sido encontrada no apartamento da vítima, segundo avança o jornal britânico Mirror.



Hussain, de Sparkhill, já tinha sido preso em 2012 como consequência da Operação Stalham - uma longa operação em Bedford destinada a apanhar traficantes de rua - na qual 19 pessoas foram acusadas de fornecimento de drogas e armas de fogo.



A vítima fugiu para a casa de um vizinho numa tentativa desesperada de escapar, mas desmaiou devido aos seus ferimentos. Acabou por ser declarado morto no local.