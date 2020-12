Rapper morre entalado em janela quando tentava invadir casa

O rapper em ascensão UFO, nome artístico de Jonathan Hernandez, de 32 anos, morreu quando estava a tentar invadir uma casa na Florida, este sábado, tendo ficado entalado na janela da habitação.

Segundo a polícia local, o homem estaria a tentar entrar pela janela quando o mecanismo desta colapsou e caiu sobre o pescoço de Jonathan, sufocando-o.

Quando os serviços de emergência chegaram ao local, já nada havia a fazer e o óbito foi declarado. Segundo as autoridades, o rapper já tinha histórico com a polícia, com cadastro por roubos e furtos e por conduzir sem carta. A família nega o passado criminal do artista e afirmam que era uma pessoa "gentil".

"Quando o vi pela primeira vez pense que ele tinha um cadastro pior que o El Chapo. Mas ele é o completo oposto. Era a pessoa mais doce e gentil que podiam alguma vez conhecer e tinha o maior coração de todos", afirmou à WBBH-TV a noiva do rapper, Patricia Duarte, pedindo uma investigação, uma vez que não acredita que o noivo estivesse a tentar invadir uma casa.