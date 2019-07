O rapper norte-americano A$AP Rocky foi preso na manhã desta quarta-feira por ser suspeito de agressão numa briga na capital da Suécia, de acordo com os procuradores.O artista, produtor e modelo de 30 anos, esteve envolvido numa briga com outras três pessoas no passado domingo.Rocky foi detido por volta da 01h00 (00h00 em Portugal continental), pouco tempo depois de ter marcado presença no festival Smash, em Estocolmo.O momento da briga foi partilhado nas redes sociais do rapper.