Rapper norte-americano mata namorada na casa onde estavam os três filhos e suicida-se

J $tash', suicidou-se após matar a namorada no apartamento na Califórnia, nos EUA, onde estavam os três filhos.Segundo a polícia de Los Angeles, Justin, de 28 anos, e a namorada, de 27, estavam a discutir, no último sábado, quando o rapper a levou para o quarto principal e trancou a porta. Os três filhos, com idades entre os 7 e os 11 anos, ficaram do lado de fora do quarto preocupados com a mãe enquanto acontecia o homicídio, avançou o G1.