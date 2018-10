Rapper norte-americano Young Greatness morto a tiro nos Estados Unidos

Artista de 34 anos foi baleado junto a um restaurante, em Nova Orleães.

O rapper norte-americano Theodore Jones, de 34 anos e mais conhecido por Young Greatness, foi morto a tiro esta segunda-feira à noite em Nova Orleães, nos Estados Unidos.



Segundo relatos locais, citados pela emissora de televisão BBC, o artista foi baleado junto a um restaurante.



Os suspeitos do alegado homicídio ainda não foram identificados, mas a polícia local procura dois suspeitos.



O rapper tornou-se conhecido em 2015 com o tema 'Moolah', que tem mais de 30 milhões de visualizações no Youtube.



Vários rappers prestaram homenagem a Theodore Jones nas redes sociais, nomeadamente o rapper Wale, que publicou uma mensagem no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Heart broken this am God Be with you Young Greatness. Rest In Peace brother</p>— Wale (@Wale) <a href="https://twitter.com/Wale/status/1056916820039553024?ref_src=twsrc%5Etfw">29 de outubro de 2018</a></blockquote>

