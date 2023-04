Um empresário português de 55 anos foi raptado na África do Sul depois de ser vítima de um ‘carjacking’ em plena luz do dia. O carro foi encontrado com dois buracos de bala no vidro da frente, 24 horas depois do desaparecimento, mas, oficialmente, ainda não foi pedido qualquer resgate à família.



Juca Leonardo, gerente de uma das maiores lojas da rede de hipermercados Pick n Pay, terá saído do trabalho, em Bronkhorstspruit – uma localidade situada entre Pretória e Joanesburgo – ao final da tarde de quinta-feira, mas não chegou a casa como previsto.









