Raros glaciares africanos deverão desaparecer nas próximas duas décadas, alerta ONU

Mais de 100 milhões de pessoas extremamente pobres estão ameaçadas pela aceleração do aquecimento global em África, onde se espera que os escassos glaciares desapareçam nas próximas duas décadas, segundo um relatório divulgado esta terça-feira pelas Nações Unidas.

O relatório sobre o estado do clima em África, publicado menos de duas semanas antes da abertura da Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP 26), agendada para o final do mês em Glasgow, destaca a vulnerabilidade desproporcionada de África e assinala que as alterações climáticas contribuíram para o aumento da insegurança alimentar, pobreza e deslocação no continente durante o ano passado.

"Até 2030, estima-se que até 118 milhões de pessoas extremamente pobres (isto é, vivendo com menos de 1,90 dólares - 1,64 euros - por dia) estarão expostas à seca, inundações e calor extremo em África, se não forem tomadas medidas adequadas", declarou a comissária para a Economia Rural e Agricultura da Comissão da União Africana (UA), Josefa Leonel Correia Sacko, citada no prefácio do relatório.