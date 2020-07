Ratazanas canibais gigantes estão a invadir casas através dos canos em busca de comida

Uma espécie de ratazanas canibais gigantes está a invadir as casas do Reino Unido através da canalização da casa de banho em busca de comida.



Os avistamentos nas casas britânicas têm sido mais frequentes nos últimos meses devido à quarentena. Os controladores de pragas têm recebido várias queixas e acreditam que tais atitudes dos animais se devem à busca por comida, visto que os restaurantes se mantiveram fechados durante um longo período.



"Houve uma mudança no comportamento dos ratos durante o confinamento. As pessoas atiravam as caixas de comida para a estrada ou em estacionamentos, mas agora estão mais por casa", afirmou Flynn ao jornal The Sun, referindo que os animais estão mais desesperados e acabam por invadir as casas da população.







Para além da quantidade, a espécie de ratazanas invasoras é, segundo testemunhos, canibal.



"Tem havido um aumento dos ratos canibais. No outro dia recorri a uma ratoeira para apanhar um e quando fui a ver, já só restavam os ossos. Outro rato já o tinha comido", relembrou.



O empresário acredita que as casas devolutas na zona de Storke-on-Trent, na região inglesa de West Midlands, podem ser as principais responsáveis para a atual infestação de ratos devido às condições habitacionais.