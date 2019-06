Praga de ratos no metro de Nova Iorque deixa passageiros aterrorizados

Um vídeo que se tornou viral esta semana nas redes sociais mostra os passageiros do metro de Nova Iorque aterrorizados ao verem um rato no interior de uma das composições. Nas imagens, é possível ver a estupefacção dos presentes ao assistirem ao "espetáculo" dado pelo roedor, que deslizava para cima e para baixo num dos corrimões do metro. As imagens partilhadas por um passageiro nas suas redes sociais, cederam-lhe um cartão de metro, com viagens gratuitas durante um ano.

No Twitter, vários utilizadores mostraram-se chocados com o episódio, que já se tem vindo a tornar recorrente. Nos últimos tempos, tem sido vários os passageiros a queixarem-se da existência de ratos e ratazanas no interior das carruagens do metro de Nova Iorque. Nas redes sociais, a revolta é evidente e há quem até já considere abandonar a cidade devido à praga recente.





A praga de ratos, que tem afetado as ruas de Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem vindo a aumentar cada vez mais nos últimos tempos. Aquela que é considerada a "cidade dos sonhos" está a perder a guerra com os roedores.

Os números de uma análise dos dados da cidade de Nova Iorque deram conta de uma subida de 38% de ratos avistados, entre 2014 e 2017.

A vice-prefeita das operações contra os roedores, Laura Anglin, disse que "nenhum nova-iorquino gosta de ter ratos na sua comunidade e estamos comprometidos em continuar o trabalho de controlar ratos em todos os nossos bairros".

A gentrificação é um dos principais motivos pelos quais os ratos parecem estar em todo o lado. Outro fator que poderá estar diretamente relacionado com a praga são as alterações climáticas da cidade que permitem a sobrevivência destes animais e da sua reprodução.

Filadélfia, Chicago e Los Angeles são algumas cidades norte-americanas que também estão a lidar com alguns surtos, que para além de serem um incómodo para a sociedade e para a qualidade de vida, podem trazer consigo elevados riscos de saúde.

De acordo com os líderes comunitários da cidade, é necessário que se consiga arrecadar mais dinheiro para expandir definitivamente o problema dos ratos que tem atormentado os nova-iorquinos nos últimos anos.

Apesar das inúmeras reclamações dos cidadãos às autoridades municipais e das 10 inspeções de saúde realizadas na cidade de Nova Iorque, os ratos continuam a aparecer cada vez mais.