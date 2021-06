Rato especialista em detetar minas terrestres reforma-se ao fim de cinco anos

Um rato gigante africano vai reformar-se depois de cinco anos dedicado a detetar minas terrestres no Camboja, atividade que lhe rendeu um prémio em setembro do ano passado.Batizado de Magawa, o animal ajudou a limpar mais de 225 mil metros quadrados de área, de acordo com a organização que o treinou, APOPO. "Apesar da boa condição de saúde, está na hora de se reformar", explica o grupo belga.A APOPO ensina ratos a detetar minas terrestres há mais de 20 anos e Magawa, que significa "coragem", é o mais bem-sucedido do seu programa.Esta espécie de roedores são utilizados para detetar minas terrestres e munições não detonadas por serem leves o suficiente para evitar que sejam disparados. Durante os trabalhos, nenhum rato ficou ferido ou morto.No Camboja estima-se que o número de minas que sobram da guerra civil no país esteja na casa dos milhões, sendo o país onde mais pessoas sofrem ferimentos graves. De acordo com a organização, Magawa encontrou 71 minas terrestre e 38 objetos de munição não detonados até hoje.