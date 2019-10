Ratos invadem cidade japonesa após o tufão Hagibis

Depois da passagem do tufão Hagibis, que foi classificado como um dos mais fortes a atingir o Japão nas últimas décadas, que causou pelo menos 42 mortes e 200 feridos, o cenário de desastre é agravado pelas dezenas de ratos que invadiram a cidade japonesa de Shibuya.

As chuvas torrenciais do tufão resultaram em inundações que obrigaram as pessoas a fugir das suas casas e empresas. Enquanto procuravam abrigo noutros locais, os ratos começaram a sair em massa para as ruas dos principais centros comerciais e financeiros.

Nos vídeos partilhados nas redes sociais é possível ver ratos de todos os tamanhos a correr pelas ruas.