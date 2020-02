Reabertura de escolas em Macau não está para já em cima da mesa

O médico representante dos Serviços de Saúde de Macau Jorge Sales Marques disse esta quarta-feira à Lusa que a reabertura das escolas "para já não está em cima da mesa", devido ao risco de contágio pelo coronavírus Covid-19.

"Se as aulas vão começar no final do mês, ou início do próximo, este é um pormenor que para já não está em cima da mesa porque temos de ter mais dados objetivos para chegarmos a uma conclusão, de facto, que é o 'timing' ideal", afirmou o pediatra que integra a equipa médica de Macau envolvida na linha da frente do combate ao surto do novo coronavírus.

Em entrevista à agência Lusa, o especialista explicou que continuam a existir razões objetivas para o facto de as escolas ainda não terem reiniciado as aulas, após os feriados do Ano Novo Lunar, e para milhares de crianças continuarem em casa.