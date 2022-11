Reabertura do primeiro supermercado ucraniano em Kherson leva moradores a abastecerem os carrinhos

Centenas de moradores fizeram fila, este domingo, em kherson, para abastecerem-se no primeiro supermercado ucraniano que reabriu desde que a cidade foi retomada pelas forças ucranianas há mais de uma semana.Durante os quase nove meses de ocupação, os militares instalados na cidade trouxeram mercadorias de origem russa e até introduziram o rublo.Este domingo, Nataliia Tsvihun, de 49 anos, fez fila entre a multidão no seu supermercado ucraniano preferido. "Inicialmente, não andava com rublos, e nunca comprei produtos russos. Hoje é o primeiro dia em que o nosso supermercado favorito com produtos ucranianos regressa e é por isso que estou aqui! Quero comprar algo saboroso", disse Tsvihun à Reuters enquanto esperava na fila.A cidade de Kherson permanece sem electricidade, água corrente ou aquecimento, mas os residentes encontraram algum conforto ao comprarem produtos nacionais ou até mesmo coca-cola zero que se se encontrou indisponível durante a ocupação russa.Os clientes foram enchendo os seus carrinhos de supermercado."Isto é o que mais me fazia falta", afimou Artem Moiseienko enquanto enchia o carrinho.