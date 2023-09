Reabre posto fronteiriço entre Afeganistão e Paquistão após troca de tiros

O principal posto fronteiriço entre o Paquistão e o Afeganistão reabriu esta manhã, permitindo a passagem de veículos e peões, mais de uma semana após uma troca de tiros entre guardas dos dois países.

A notícia foi avançada à agência de notícias France-Presse (AFP) por um responsável paquistanês.

Depois de em 06 de setembro, as forças de segurança afegãs e paquistanesas trocarem tiros no posto fronteiriço de Torkham, a meio caminho entre as capitais Islamabad (Paquistão) e Cabul (Afeganistão), devido à renovação de um posto de controlo afegão, os dois países permaneciam num impasse diplomático.