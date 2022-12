A cadela Ebba, uma Golden Retriever, tornou-se esta semana conhecida nas redes sociais após um vídeo, em que surge visivelmente entusiasmada pela chegada do bebé a casa, se tornar viral no TikTok.Nas imagens partilhadas, Ebba coloca-se quase em pé para conseguir conhecer o novo elemento da família. A cadela cheira o bebé e começa depois a abanar as patas e a cauda, mostrando-se assim entusiasmada.