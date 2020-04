Realeza também está a trabalhar de casa devido ao coronavírus

O isolamento social toca a todos, até aos membros da realeza. Mas embora estejam impossibilitados de contactar diretamente com os seus súbditos, existem outras formas de ajudar. Felipe e Letizia de Espanha, por exemplo, mantêm-se a par da situação dramática que o país está a viver com o surto de Covid-19 através de videoconferências regulares no Palácio da Zarzuela, em Madrid, com as equipas médicas dos vários hospitais.

O mesmo acontece com os príncipes da Suécia, Victoria e Daniel, que se mantêm em teletrabalho a partir da sua residência oficial, o Palácio de Haga, em Estocolmo. Isto acontece poucos dias depois de o casal ter visitado o hospital de campanha montado na capital, assim como um centro de investigação que está a fabricar testes.

No Reino Unido, Kate Middleton e o marido, o príncipe William, estão a trabalhar a partir de casa, onde todos os dias fazem reuniões com as entidades das quais são parceiros. Já Isabel II, que se encontra refugiada no Castelo de Windsor, fez questão de falar ao telefone com o primeiro-ministro Boris Johnson, que foi infetado com Covid-19.