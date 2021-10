Realizador baleado por Alec Baldwin reage pela primeira vez ao episódio trágico

Joel Souza, o realizador do filme "Rust" que foi alvejado pelo ator Alec Baldwin durante as gravações, disse estar "arrasado" com o trágico acontecimento e com a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins.

"Ela era gentil, vibrante, incrivelmente talentosa (...) sempre me incentivou a ser melhor", disse o realizador num comunicado emitido este sábado.

"Os meus pensamentos estão com a família dela neste momento tão difícil. Sinto-me humilde e grato pela demonstração de afeto que recebemos de nossa comunidade de cineastas, do povo de Santa Fé (…) certamente ajudará na minha recuperação", acrescentou ainda.



Joel Souza, de 48 anos, foi baleado no ombro. O realizador foi transportado para a unidade de cuidados intensivos do centro médico Christus St. Vincent, nos arredores de Santa Fé, no estado do Novo México, sudoeste dos Estados Unidos. Já teve alta hospitalar.



As vítimas foram atingidas quando Alec Baldwin disparou uma arma de fogo utilizada para as filmagens de "Rust", tendo sido já iniciada uma investigação para apurar os factos.



Halyna Hutchins tinha 42 anos.