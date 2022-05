Realizador Breno Silveira morre aos 58 anos de ataque cardíaco

foi exibido no Festival de Cannes na categoria Um Certo Olhar.

Estreou-se como realizador em 2005 com "

, que bateu recordes de bilheteira no Brasil. Os seus filmes foram exibidos em festivais em Toronto, Havana e Monte Carlo.



Breno Silveira realizou ainda a séria "1 Contra Todos", para televísão, que acabou por ser a série brasileira que mais nomeações recebeu para o Emmy Internacional.



Realizador Breno Silveira morreu durante a manhã deste sábado, 14 de maio. O brasileiro de 58 anos não resistiu a um ataque cardíaco durante as gravações do filme "Dona Vitória", no interior do estado de Pernambuco.O realizador licenciou-se na École Louis Lumière, em Paris. Começou a trabalhar como diretor de fotografia em 1995, no filme "Carlora Joaquina: Princesa do Brasil" e "Eu Tu Eles", em 2000, queDois Filhos de Francisco"