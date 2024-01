Realizador Norman Jewison morre aos 97 anos

O realizador canadiano Norman Jewison morreu no sábado aos 97 anos, informa o Deadline.A carreira cinematográfica de Norman Jewison estendeu-se por mais de quatro décadas e deu-lhe sete nomeações para os Óscares - três para Melhor Realizador (No Calor da Noite, Violinista no Telhado e Moonstruck) e quatro para Melhor Filme.Norman Jewison nasceu em 21 de julho de 1926, em Toronto. No início da carreira, trabalhou para a Canadian Broadcasting Corporation. Depois de uma passagem pela BBC, passou a escrever, dirigir e produzir alguns dos musicais, dramas, programas de comédia e especiais mais populares do Canadá para a CBC.