Realizador Steven Spielberg quer Netflix fora dos Óscares e já teve resposta

O realizador Steven Spielberg lançou recentemente fortes críticas à plataforma de streaming Netflix e já teve resposta. O cineasta disse que a Netflix deveria estar fora dos Óscares a propósito do filme "Roma", de Alfonso Cuarón - que foi disponibilizado apenas na Netflix e foi vencedor de três Óscares.



"Acredito piamente que os cinemas devem durar para sempre", disse.



A plataforma lançou um comunicado onde explicou que também "adora" cinema, mas que existem outros fatores.



"Adoramos cinema. Eis outras coisas que também adoramos: o acesso das pessoas ao cinema, particularmente daquelas que não podem pagar uma ida ao cinema ou não têm um na sua cidade; permitir que toda a gente, em todo o lado, tenha acesso aos lançamentos ao mesmo tempo; dar aos realizadores mais uma forma de partilhar a sua arte", pode ler-se na conta oficial da Netflix no Twitter.





We love cinema. Here are some things we also love:



-Access for people who can't always afford, or live in towns without, theaters

-Letting everyone, everywhere enjoy releases at the same time

-Giving filmmakers more ways to share art



These things are not mutually exclusive.