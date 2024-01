Reaparecimento de vírus 'zombies' pode desencadear novas pandemias em todo o mundo

Vários cientistas começaram a planear uma rede de monitorização do Ártico para permitir a identificação dos primeiros casos de uma doença causada por microrganismos milenares, avança o The Guardian. O objetivo é conseguir conter os primeiros casos e eliminar a doença prevenindo o contágio ao resto do mundo.

Existem vírus lá em cima que têm potencial para infetar humanos e iniciar um novo surto de doenças", disse o geneticista Jean-Michel Claverie, da Universidade de Aix-Marseille, ao The Guardian.



Vários estudos têm sido feitos ao longo dos anos para tentar perceber que tipo de vírus podem estar no pergelissolo e que organismos podem infetar. No ano passado, uma equipa revelou a existência de cepas virais em sete locais da Sibéria. Um dos vírus tinha 48500 anos.



Mas não é apenas o aquecimento global e o descongelamento do pergelissolo que representam um perigo para o aparecimento de vírus 'zombies'. Segundo o geneticista, o desenvolvimento da indústria na Sibéria vai aumentar a exploração do subsolo, que "liberar grandes quantidades de patógenos que ainda prosperam ali. Os mineiros entrarão e respirarão os vírus", refere ao The Guardian.

O aquecimento global, que provoca o descongelamento dos glaciares do Ártico, pode desencadear o reaparecimento de vírus 'zombies' - vírus que estão congelados há milhões de anos. Os cientistas referem que no pergelissolo - a camada do subsolo da crosta terrestre que está permanentemente congelada - podem estar vírus capazes de desencadear um surto de doença antiga.