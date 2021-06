Reativada unidade nuclear com mais de 40 anos no centro do Japão

Um reator nuclear, com mais de 40 anos de idade, foi reativado hoje, no centro do Japão, depois de aprovado pelas autoridades, sendo o primeiro deste tipo a operar depois do acidente de Fukushima, em 2011.

Inativa durante uma década, a unidade número 3 da central de Mihama, na província de Fukui, voltou a funcionar, depois de ter completado as inspeções necessárias, agora com requisitos mais rigorosos estabelecidos na sequência do desastre nuclear de Fukushima, no nordeste do país, em 11 de março de 2011.

O reator 3, que iniciou as operações comerciais em 1976, vai ficar ativo durante cerca de quatro meses e vai ser novamente desativado para se adaptar a novas exigências de segurança contra ataques terroristas, anunciou o operador da central, a Kansai Electric Power.