Rebanho com madeixas cor-de-rosa é atração em quinta do Reino Unido

Um rebanho na Quinta Cannon Hall em Barnsley, no Reino Unido, surgiu com madeixas cor-de-rosa. Os donos da quinta pensavam que era uma brincadeira dos visitantes, mas na verdade o novo comedouro que compraram foi deixando o pêlo das ovelhas cor-de-rosa.

Segundo a BBC, que falou com os donos da quinta, estes animais não vão voltar à cor original tão cedo, mantendo este novo estilo durante algum tempo.





"São um tipo de ovelhas que são tosquiadas duas vezes por ano. Acho que não vai parar até a tinta do comedouro se desgastar, pelo que ficarão cor-de-rosa durante algum tempo", referiu.

This was the day I photographed the pink ladies never realising they go viral. At the time I just thought the lads had been a bit too enthusiastic with the spray marker. Cute though and for sale if anyone fancies a pink lady! #ViralVideos #swissvalais pic.twitter.com/4Wo5HaK4Yd