Rebeldes do Tigray pilharam ajuda humanitária no Norte da Etiópia

Os rebeldes da Frente Popular de Libertação do Tigray (FPLT) pilharam, nas últimas semanas, vários armazéns de ajuda humanitária no norte da Etiópia, denunciou hoje o chefe da agência norte-americana de ajuda internacional (USAID) no país.

As pilhagens, segundo afirmou Sean Jones em entrevista ao canal de televisão oficial da Etiópia (EBC), ocorreram particularmente na região de Amhara, para onde o conflito armado se espalhou nos últimos meses.

"Nas últimas semanas, alguns dos nossos armazéns foram pilhados e esvaziados pelas tropas da FPLT, especialmente em Amhara", disse Jones.