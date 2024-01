Rebeldes Huthis do Iémen reivindicam novo ataque contra navio dos EUA

Os rebeldes Huthis do Iémen anunciaram esta segunda-feira que voltaram a atacar um navio militar dos Estados Unidos no golfo de Aden, a sul do mar Vermelho, no domingo à noite, algo não confirmado por Washington.

O porta-voz militar dos Huthis disse que os rebeldes lançaram "um míssil naval (...) contra um navio da Marinha dos EUA, Lewis B Puller, enquanto navegava no golfo de Aden", de acordo com uma mensagem divulgada na rede social X (antigo Twitter).

Yehya Sarea alegou que o navio estava encarregado de fornecer "apoio logístico" às forças norte-americanas nas operações contra as posições Huthis.