Rebeldes retomam região de Tigray e celebram vitória

As forças rebeldes da região de Tigray, a norte da Etiópia, tomaram de novo a capital, Mekelle, celebrando o acontecimento nas ruas, apesar dos apelos do denominado Governo do Estado Nacional de Tigray para se protegerem e ficarem atentos a novos conflitos.Esta segunda-feira, o governo anunciou um "cessar-fogo humanitário unilateral" na região norte ao confronto que provocou milhares de mortes e deslocou mais de dois milhões de pessoas.Combatentes da Frente de Libertação do Povo de Tigray e forças do governo etíope entraram em confrontos recentemente, mas uma ofensiva organizada esta segunda-feira levou a retomada da cidade pelos rebeldes.Um comunicado divulgado pela administração da região realçou a "vitória impressionante", garantindo que Mekelle estava agora "sob controlo total das Forças de Defesa de Tigray", alertam os civis para se manterem seguros e atentos, até que a região esteja "livre de todas as forças invasoras".Ainda assim, o país africano atravessa graves crises de fome e o governo da Etiópia apontou para a necessidade de recursos humanos e desenvolvimento da agricultura.O secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu esta segunda-feira um cessar de hostilidades "efetivo" na região e afirmou que já tinha conversado com o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, revelando ser "essencial proteger os civis" e que "a ajuda humanitária chegue às pessoas necessitadas e seja encontrada uma solução política".