Recém-nascida com quatro horas de vida encontrada dentro de caixa de sapatos no lixo

Uma recém-nascida com quatro horas de vida foi encontrada abandonada dentro de uma caixa de sapatos ao lado de um caixote do lixo, na segunda-feira de manhã, em Salvador, no Brasil.

A menina, que usava apenas uma fralda, foi encontrada por populares, que a levaram para uma unidade de saúde, segundo o portal de notícias brasileiro G1.

"Ela estava quieta, na caixa, de bruços, já com a fralda descartável e suando muito. Não chorava, não. A gente até pensou que estava morta, mas não estava. A gente pegou e trouxe para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento de São Cristóvão]. Eu queria até levar para casa mas não pude", contou ao G1 Cristiane Silva, uma das pessoas que encontrou a bebé na rua.

Segundo os médicos que atenderam a recém-nascida, que se encontra bem de saúde, teria cerca de quatro horas de vida quando foi resgatada da rua.

A criança, que continua a ser acompanhada na unidade de saúde, deverá ser encaminhada para um abrigo e ficar à tutela do estado, caso nenhum familiar seja identificado.