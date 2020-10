Recém-nascida morre abandonada em carro ao sol enquanto mãe consumia droga e masturbava-se

Uma mulher norte-americana foi detida e está acusada do homicídio da filha, uma bebé recém-nascida de apenas um mês, após ter abandonado a criança no carro ao sol para se ir masturbar e consumir drogas.

Megan Dauphin, de 30 anos, natural de Panama City, na Florida, foi surpreendida por uma testemunha no quarto de casa, após consumir metanfetaminas, a masturbar-se. A testemunha terá perguntado à mulher onde estava a filha, a pequena McKinley Garner, e Megan disse "Oh meu Deus! Esqueci-me", antes de sair a correr de casa. A bebé foi encontrada já morta, dentro do carro, após ter estado fechada no veículo, sob um calor abrasador, durante várias horas.

As autoridades foram chamadas ao local e encontraram provas de consumo de drogas no interior da habitação da família. Após exames, Megan acusou positivo para o consumo de metanfetaminas.

"A Megan que eu conheço nunca faria uma coisa assim. Imagino aquela menina, tão pequenina, embrulhada num cobertor, ter a vida roubada por causa da mãe, é perturbador", conta uma amiga da norte-americana ao jornal Metro. Megan está acusada de negligência infantil e homicídio.