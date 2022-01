Recém-nascido abandonado com bilhete em caixa de cartão na véspera de Ano Novo

Um bebé do sexo masculino foi encontrado dentro de uma caixa de cartão, na véspera de Ano Novo, no Alasca.

Junto do menino estava um bilhete da mãe, onde explicava que não tinha dinheiro para o alimentar. A mulher pedia que alguém "encontrasse uma família amorosa" para o pequeno, segundo escreveu o jornal britânico Daily Mail.

Roxy Lane encontrou o bebé perto de casa, junto às caixas do correio, numa altura em que estava muito frio e divulgou um vídeo do bebé e do bilhete no Facebook.

"Os meus pais e avós não têm comida ou dinheiro para me criarem. Eles nunca quiseram fazer isto comigo. O meu nome é Teshawn", podia ler-se no bilhete, que dizia ainda que a criança tinha nascido na manhã daquele dia, às 28 semanas de gestação.

"Hoje salvei um bebé e provavelmente pensarei no Teshawn o resto da minha vida", escreveu Roxy Lane.

Teshawn foi levado depois para o hospital e mais tarde as autoridades informaram que o bebé se encontrava bem de saúde. A identidade da mãe do bebé está a ser investigada.