Recém-nascido encontrado em arbusto ainda com cordão umbilical preso ao corpo

A polícia está a procura da mãe de um recém-nascido que foi encontrado num arbusto em Hackney, em Londres, ainda com o cordão umbilical preso. O bebé foi encontrado por um carteiro durante o seu horário de expediente.

Inicialmente, o homem pensava que o que estava a ouvir era o miar de gatos recém-nascidos. Quando foi ver do que se tratava, juntamente com um colega, percebeu que afinal era um recém-nascido. A criança estava embrulhada num cobertor branco de malha.

A polícia foi chamada ao local por volta das 11h40 deste sábado.

Num comentário na rede social Facebook, a neta do carteiro que encontrou o menino escreveu: "Levou o bebé para a carrinha Royal Mail [serviço de correios local] para o aquecer e chamou a polícia".

A foto do bebé foi partilhada mais de dez mil vezes no Facebook para tentarem encontrar a mãe do recém-nascido.

"Após investigação inicial, parece que este bebé nasceu fora de um ambiente hospitalar", disse em declaração a Polícia Metropolitana.

A polícia está a apelar à mãe do bebé para que apareça e assim receberpossível dar-lhe todos os cuidados e apoio médico de que precisa.