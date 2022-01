Recém-nascido encontrado vivo dentro de lixo da casa de banho de avião

Um bebé recém-nascido, com apenas horas de vida, foi encontrado dentro do caixote do lixo da casa de banho de um avião da Air Mauritius que tinha acabado de aterrar nas Ilhas Maurícias, vindo de Madagáscar.

Foram trabalhadores do aeroporto que fizeram a descoberta quando fizeram uma vistoria de rotina à aeronave. Imediatamente, levaram o bebé, um menino, para o hospital.

A mãe da criança, uma jovem de 20 anos, foi detida pelas autoridades e negou sempre que o bebé fosse seu. Foi sujeita a exames médicos que provaram que tinha acabado de dar à luz e que o recém-nascido era, de facto, seu filho. Foi levada ao hospital e posta sob vigilância policial. O caso ocorreu no dia 1 de janeiro, mas só agora foi confirmado pelas autoridades.

A mulher entrou nas Maurícias com um visto de trabalho e será sujeita a interrogatório policial após ter alta hospitalar e acusada de abandono infantil, segundo a BBC.