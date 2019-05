Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recém-nascido encontrado vivo dentro de máquina de lavar a roupa

Bebé com 5 dias de vida encontrado com fome. Identidade da mãe ainda não foi descoberta.

18:08

Um recém-nascido foi descoberto, esta segunda-feira à noite, dentro de uma máquina de lavar roupa junto a uma loja em Krabi, no sul da Tailândia.



A lojista fechou o negócio na passada sexta-feira e ouviu uma criança a chorar não tendo, contudo, procurado de onde viria o som. Em declarações ao Mirror, a dona da loja diz ter acreditado que o som poderia ser da casa da vizinha.



Contudo, quando voltou de fim de semana, seguiu o barulho e abriu a máquina de lavar a roupa. Deparou-se com um bebé enrolado numa manta e com o cordão umbilical ainda ligado. Terá sido abandonado logo após o parto.



Os paramédicos foram chamados ao local. A criança encontrava-se saudável mas com muita fome.



A mãe do recém-nascido ainda está a ser procurada pelas autoridades e o menino será encaminhado para um orfanato quando sair do hospital.



A polícia informou que o bebé poderá ter apenas 5 dias de vida e que é uma sorte o seu estado físico saudável.