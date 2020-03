Recém-nascido infetado com coronavírus no Reino Unido está "fora de perigo"

O recém-nascido que está infetado com coronavírus em Londres, Reino Unido, e que lançou suspeitas sobre se a doença pode ser transmitida durante a gravidez ou se o bebé foi infetado após o seu nascimento, está "fora de perigo e a recuperar".De acordo com o The Guardian, a mãe, que foi transportada para um hospital no norte de Londres dias antes de dar à luz com suspeitas de pneumonia, também testou positivo para o Covid-19. O bebé fez as análises minutos depois do nascimento, confirmou o Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido.O The Sun avança que o bebé está ainda em tratamentos no hospital universitário de Middlesex, enquanto a mão foi transferida para um hospital com especialidade em infeções. Nas suas diretrizes sobre como combater o novo coronavírus, o governo britânico indicou que não existe ainda provas clínicas suficientes que indiquem que a doença possa ser transmitida através do leite materno.A 2 de fevereiro, um recém-nascido foi diagnosticado em Wuhan, na China, com apenas 30 horas de vida, com a mãe a ter testado positivo antes do seu nascimento. No entanto, os meios estatais chineses não conseguiram especificar se a doença foi transmitida durante a gravidez ou após o nascimento do bebé.