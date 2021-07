Recém-nascido morre no hospital após receber 'droga do riso' em vez de oxigénio

Um recém-nascido morreu num hospital de Sydney, na Austrália, apenas uma hora depois de nascer, por ter recebido óxido nitroso - conhecido como 'droga do riso' - em vez de oxigénio. O caso remonta a 2016, mas apenas esta segunda-feira se iniciou um novo inquérito ao caso trágico que resultou na morte de John Ghanem.Uma má rotulagem nos tubos que transportavam oxigénio e óxido nitroso terá sido a causa do incidente.John Ghanem nasceu de cesariana e foi colocado numa unidade de reanimação e ligado a um ventilador que lhe bombeava ar para os pulmões. O bebé viria a receber a 'droga do riso' proveniente de um equipamento que estava rotulado como oxigénio.O empreiteiro que trabalhou na instalação das tubagens naquele hospital, em 2015, foi condenado e multado em 2020, depois de se declarar culpado.Esta nova fase de inquérito deverá demorar cerca de duas semanas e tentará obter respostas relativamente à causa, forma e circunstâncias da morte de John Ghanem, tendo em conta a dificuldade respiratória da criança no parto e a utilização errada do óxido nitroso.