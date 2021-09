Recém-nascido recebe vacina contra a Covid-19 por engano

Um recém-nascido com apenas um mês levou a vacina da Pfizer contra a Covid-19, no passado mês de julho na Turquia.



O bebé foi ao hospital para levar a vacina contra a Hepatite B, que é administrada aos recém-nascidos quando fazem um mês e por lapso levou foi inoculado contra a Covid-19.





Quando tiveram conhecimento do erro, os pais levaram a criança de novo ao hospital para ser examinada. De acordo com o The New York Times, os médicos referem que a criança está bem de saúde e não apresentou qualquer tipo de reação adversa à vacina.Este incidente foi tornado público esta semana durante uma entrevista televisiva com o pediatra Zafer Kurugol, que examinou o recém-nascido depois de ter levado a vacina.Zafer Kurugol afirmou durante a entrevista que o caso deste bebé será publicado num artigo científico se a família der o devido consentimento para tal.A Turquia já administrou mais de 107 milhões de vacinas contra o coronavírus e cerca de 64% da população já tem a vacinação completa.