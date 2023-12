Recluso acusado de esfaquear 22 vezes ex-polícia que matou George Floyd

Um recluso foi acusado de tentativa de homicídio por esfaquear 22 vezes Derek Chauvin, o agente da polícia condenado pelo homicídio do afro-americano George Floyd, disseram procuradores federais na sexta-feira.

A cumprir uma pena de 22 anos e meio, Chauvin, de 47 anos, foi atacado em 24 de novembro na biblioteca de uma prisão federal em Tucson, no estado do Arizona, sobrevivendo aos ferimentos.

O recluso John Turscak, de 52 anos, é acusado de esfaquear Chauvin com uma faca de fabrico artesanal, de acordo com um documento do tribunal.