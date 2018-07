Recluso foge da prisão de helicóptero em França

Redoine Faïd escapou da prisão pela segunda vez: já o tinha feito em 2013.

Um ladrão escapou de uma prisão francesa usando um helicóptero, esta manhã. Três cúmplices armados aterraram a aeronave no pátio do estabelecimento prisional de Réau, em Seine-et-Marne, e retiraram Redoine Faïd da sala de visitas. Não se registam feridos.A fuga ocorreu cerca das 11h30, hora local. O helicóptero foi encontrado incendiado a alguns quilómetros da prisão, junto ao piloto. Este terá sido feito refém pelos cúmplices de Faïd. A aeronave tinha matrícula belga."A polícia judiciária foi notificada sobre a evasão. Todos os meios foram mobilizados para localizar o fugitivo", indicou o Ministério do Interior numa declaração. O jornal Le Parisien avança que está montada uma operação policial de larga escala na região da Île-de-France, que abrange Paris. Um líder sindical avisa que os suspeitos usam uma braçadeira a dizer 'polícia' e estão armados com metralhadoras Kalashnikov.Em Maio de 2010, Faïd provocou a morte de uma agente da polícia na sequência de uma perseguição policial, depois de ter tentado roubar uma carrinha blindada. Em Abril de 2015, foi condenado a 25 anos de prisão por esse crime, indica o jornal Le Parisien. Cumpria agora a pena.Já em 2013, o criminoso tinha fugido da prisão de Lille-Séquedin. Na altura, aguardava julgamento pela morte da agente da polícia. Fugiu em menos de meia hora e fez quatro guardas prisionais reféns. Conseguiu escapar depois de ter feito explodir várias portas com explosivos, antes de ter sido colocado numa viatura por um cúmplice.

No estabelecimento prisional de Réau onde se encontrava agora, Redoine Faïd estava em isolamento mas sem medidas adicionais de segurança.