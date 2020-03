O governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, apresentou um desinfectante para fazer frente ao coronavírus produzido por reclusos.Cuomo diz que o desinfectante é um produto mais barato do que os atualmente disponíveis no mercado e estará prontamente disponível para ser utilizado em escolas, nas instalações do Governo e até nas prisões, onde está a ser fabricado.Segundo o governador, o desinfectante tem um aroma a flores.