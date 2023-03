Reclusos fazem túnel com escova de dentes para escapar de prisão e acabam detidos em café de panquecas

Dois reclusos escavaram um túnel com uma escova de dentes e conseguiram escapar de uma prisão em Newport News, Virgínia, nos EUA. A dupla foi encontrada, poucas horas depois, num café de panquecas, informaram as autoridades segundo a NBC.John Garza, de 37 anos, e Arley Nemo, de 43, foram dados como desaparecidos durante uma contagem de rotina por volta das 19 horas desta segunda-feira à noite, disse o Gabinete do Xerife de Newport News em comunicado.A dupla conseguiu escavar um túnel com "ferramentas de fabrico primitivo" que construíram a partir de uma escova de dentes e de um objeto metálico.Foram encontrados pelas autoridades num café de uma cadeia de panquecas norte-americana, a IHOP, em Hampton, Virgínia, onde foram detidos pela polícia. "Estou grato pelos cidadãos que observaram Garza e Nemo no IHOP e notificaram as autoridades", disse o Xerife Gabe Morgan no comunicado.Garza estava sob custódia sob acusações incluindo desprezo pelo tribunal, violações da liberdade condicional e não comparência. Nemo estava detido sob acusações de fraude de cartão de crédito, furto de cartão de crédito, falsificação, posse de ferramentas de arrombamento, roubo, desprezo pelo tribunal e violação da liberdade condicional, de acordo com o gabinete do xerife segundo a NBC.As acusações relacionadas com a fuga estão pendentes para ambos os reclusos.