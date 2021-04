Recolha de dados do espaço e clima em debate em conferência digital na próxima semana

A recolha de dados do espaço e o seu impacto no estudo do clima vão estar em debate numa conferência digital que decorre na quarta e quinta-feira no âmbito da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

A conferência "Ciências do clima a partir do espaço: sinergias para uma economia de inovação mais verde" é organizada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior com o apoio da Comissão Europeia.

Segundo a organização, a iniciativa "visa contribuir para o debate sobre a recolha de dados do espaço e os ecossistemas climáticos, e o impacto direto no meio ambiente e na economia".

A conferência, onde serão apresentados "sistemas baseados no espaço como forma de melhorar a vida quotidiana e contribuir para a proteção do planeta", reúne decisores políticos, representantes de organizações internacionais, da academia, grandes indústrias, de pequenas e médias empresas, centros de investigação e sociedade civil.

O ministro da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Manuel Heitor, e a comissária europeia para a Inovação, Investigação, Cultura, Educação e Juventude, Mariya Gabriel, intervêm na sessão de abertura.