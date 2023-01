Recolher obrigatório no sul do Peru depois de 17 mortes em confrontos

O governo do Peru ordenou, esta terça-feira, recolher obrigatório, durante a noite, na região de Puno, no sul do país, depois de se terem desencadeado violentos protestos no início da semana e provocado a morte a 17 pessoas , anunciou o primeiro-ministro Alberto Otárola.De acordo com um decreto ofical, a obrigação de permanecer em casa decorre entre as 20h e as 4h00 e terá a duração de cinco dias.Os protestos tiveram início em dezembro depois da detenção do ex-presidente, Pedro Castillo, que tentou dissolver ilegalmente o Parlamento. Os manifestantes exigem a sua libertação e a demissão do novo presidente, Dina Boluarte.Em atualização