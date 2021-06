A cimeira do grupo dos sete países mais industrializados do Mundo (G7) arrancou ontem na Cornualha, Reino Unido, com um forte apelo de Boris Johnson a “reconstruir melhor” na ressaca da pandemia de Covid-19 que afetou severamente as economias de todo o Globo.









Discursando na primeira sessão de trabalho da cimeira que durante três dias junta na pequena localidade de Carbis Bay os líderes dos países mais ricos do Mundo, o primeiro-ministro britânico começou por alertar que é imperioso que não se repitam os erros do passado, nomeadamente, da crise financeira de 2008, e que a recuperação económica pós-Covid seja centrada na redução da “cicatriz” das desigualdades globais. “Temos de garantir que, à medida que recuperamos as nossas economias, optamos por nivelar mais as nossas sociedades e reconstruir melhor. E não só reconstruir melhor, mas também apostar numa reconstrução mais unida, mais verde, mais justa, com maior neutralidade de género e, talvez, mais feminina”, afirmou Johnson, sublinhando a sintonia registada entre todos os líderes presentes. “Acredito que temos uma enorme oportunidade de alcançar este objetivo uma vez que, enquanto G7, estamos unidos na nossa visão de um Mundo mais limpo e mais verde e na busca de uma solução para o problema das alterações climáticas”, acrescentou.

Após convidar os jornalistas a abandonar a sala para dar início às discussões entre os líderes, Johnson gracejou ainda que as cimeiras do G7 “era suposto serem uma conversa à volta da lareira entre as maiores democracias mundiais, mas transformaram-se num gigantesco circo mediático em que somos obrigados a cumprimentar-nos várias vezes”.





O primeiro dia da cimeira terminou com uma receção e jantar no Projeto Eden, com a presença da rainha Isabel II e outros membros da Família Real.



pormenores

Churrasco na praia

Resiliência económica, política externa e saúde são os temas que estão na agenda dos líderes do G7 para hoje. Pelo meio, para descontrair, vão juntar-se num churrasco na praia com bife, lagosta e marshmallows assados.





Segurança apertada



Milhares de polícias foram mobilizados para manter a segurança da cimeira, que decorre numa pequena localidade costeira da Cornualha. As manifestações decorrem a vários quilómetros e todos os acessos estão vigiados. Sete pessoas foram detidas por estarem na posse de granadas de fumo.