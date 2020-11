A recontagem dos votos das eleições presidenciais norte-americanas no estado da Geórgia confirmou a vitória do democrata Joe Biden, anunciaram na quinta-feira as autoridades locais.

A contagem inicial deu ao democrata apenas cerca de 14.000 votos à frente do rival, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A margem de vitória foi tão pequena que foi feita uma recontagem manual. A diferença diminuiu ligeiramente, ficando Joe Biden agora com pouco mais de 12.200 votos à frente.