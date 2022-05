Recorde de alta velocidade: Mercedes-Benz vende clássico por 135 milhões

Não é novidade que o negócio automóvel para colecionadores move milhões mas foi o Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé, de 1955, que ganhou o novo título de carro mais caro do mundo. O clássico foi vendido no passado dia 5 de Maio, num leilão secreto na Alemanha, por 135 milhões, confirmou Ola Källenius, CEO da marca alemã. O novo dono do desportivo mais cobiçado do momento mantém-se anónimo.Källenius refere que queria “com um único ato, demonstrar o poder da marca Mercedes”. Até à data, era a rival Ferrari que tinha feito a venda mais exorbitante do ramo automóvel, com o Ferrari 250 GTO, de 1962, vendido por 45,6 milhões de euros, em 2018, diz a Bloomberg.Segundo a fonte, o coupé prateado em forma de flecha nunca tinha sido propriedade privada e é considerado um clássico de extraordinária raridade e com um importante significado para a história da empresa fundada por Karl Benz. O carro é “descendente” da linha Silver Arrow, que dominou as corridas automóveis na década de 1930, e teve inspiração no carro de Fórmula 1, Mercedes-Benz W196 de oito cilindros. Foi a conduzir o W196 que o piloto argentino Juan Manuel Fangio venceu os campeonatos mundiais de 1954 e 1955.