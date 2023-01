Recuperada réplica da Constituição do Brasil de 1988 roubada em ataque a Brasília

A réplica da Constituição Federal do Brasil de 1988 roubada por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro durante o ataque aos três poderes foi recuperada, anunciou o Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou o STF que foi recuperada "a réplica da Constituição Federal de 1988 que ficava em exposição no Salão Branco da Corte e havia sido levada por vândalos no último domingo", indicou o tribunal em comunicado na quinta-feira .

A mais alta instituição judicial do país lembrou ainda que o exemplar original da Constituição Federal, que integra o acervo do STF, "não foi alvo da ação dos vândalos, seguindo preservado no Museu da Suprema Corte".